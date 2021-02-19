Euro
8.4609
0.33%
Dolar
6.9925
0.4%
Altın
397.88
0.01%
Borsa
1.546
0%
Bitcoin
361.515
-0.68%
EXEN Coin
17.20
0.11%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    İzmir'de eşinin bıçakla kovaladığı kadını polis kurtardı

    İzmir'de dövdükten sonra bıçakla kovalayan kocasından yarı çıplak halde kaçan kadını, polis ekiplerinin zamanında müdahalesi kurtardı.
    • DHA
    • 19.02.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de eşinin bıçakla kovaladığı kadını polis kurtardı

    İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Atiye O. ve eşi 39 yaşındaki Selçuk O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk O., eşini yarı çıplak bir vaziyette ikinci kattan, merdivenlerden sürükleyerek darbetmeye başladı.

    VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

    Bu sırada Atiye O., 'İmdat beni kurtarın, beni öldürüyor' şeklinde bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    BIÇAKLA KOVALADI

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Atiye O.'nun eşi Selçuk O. tarafından darbedildiğini ve bıçakla sokakta kovalandığını gördü. Ekiplerin müdahalesiyle Atiye O. ekip otosuna bindirilerek muhafaza altına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

    İzmir de eşinin bıçakla kovaladığı kadını polis kurtardı #1

    POLİSLERE DİRENDİ

    Elindeki bıçakla polis ekiplerine direnen Selçuk O. ise ekip otosuna bindirilen eşinin arkasından sokağa doğru gitmeye çalıştı. Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan ve elindeki bıçağı bırakmayan Selçuk O., evinin teras kısmına kaçtı.

    KADIN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Bölgeye takviye ekiplerinin gelmesiyle birlikte saldırgan koca etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından hastaneye götürülen Atiye O.'nun vücudunda 1'inci ve 2'nci derece yanıkların olduğu ve darptan dolayı kafasından yaralandığı belirlendi.

    YEDİ SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

    Öte yandan, gözaltına alınan Selçuk O.'nun, 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' olmak üzere 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

    İzmir de eşinin bıçakla kovaladığı kadını polis kurtardı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir