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    İzmir'de eşinin ölümü ile ilgili tutuklanan koca serbest bırakıldı

    Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili tutuklanan eşi, bulguya rastlanılmadığı gerekçesiyle suçsuz bulundu.
    • İHA
    • 18.09.2020 - 16:24
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    İzmir'de eşinin ölümü ile ilgili tutuklanan koca serbest bırakıldı

    İzmir’in Ödemiş ilçesinde tarlalarda işçi olarak çalışan, 2 çocuk annesi Filiz Tekin (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    Tekin'in ölümüyle ilgili öne sürülen darp iddiası nedeniyle, eşi İ.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    BULGUYA RASTLANILMADI

    Filiz Tekin'in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası, boğma gibi bir bulgu olmadığını bildirilirken, İzmir Adli Tıp Kurumu ve Filiz Tekin'in yaşam mücadelesini kaybettiği Ege Üniversitesi Hastanesinden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespiti yapıldığı belirtildi.

    İzmir de eşinin ölümü ile ilgili tutuklanan koca serbest bırakıldı #1

    SERBEST KALDI

    İ.T.'nin avukatı, raporları yetkili makamlara sunarken, Ödemiş Kaymakçı Cezaevinde tutuklu bulunan  şüpheli İ.T., mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de eşinin ölümü ile ilgili tutuklanan koca serbest bırakıldı #2

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