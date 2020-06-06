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    İzmir'de, eşiyle tartışan adam 3 kişiyi bıçakladı

    AVM'ye gelerek boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini basan adam, eşini, temizlik personelini ve o sırada alışveriş yapan bir vatandaşı yaraladı.
    • İHA
    • 06.06.2020 - 17:54
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    İzmir'de, eşiyle tartışan adam 3 kişiyi bıçakladı

    İzmir'in Menemen ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, eşiyle boşanma aşamasında olan S.Ç. isimli adam, AVM’de çalışan H.Ç isimli eşinin yanına gitti.

    Bu sırada çift arasında tartışma çıkarken, S.Ç. ise yanında getirdiği bıçağıyla eşinin üzerine saldırmaya çalıştı.

    3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

    AVM’de çalışan güvenlik görevlileri ve temizlik personelleri de olaya hemen müdahale etti. Bu sırada bıçaklı saldırgan, eşi H.Ç., olaya müdahale eden temizlik görevlisi M.P ve o sırada tesadüfen alışveriş yapan ve olaya müdahale eden F.C. isimli vatandaşı yaraladı.

    İzmir'de AVM'de eşiyle tartışan adam 3 kişiyi bıçakladı

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Yaşanan olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaş F.C. ve S.Ç. isimli kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    AVM'nin güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen şahıs ise jandarmaya teslim edildi.

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