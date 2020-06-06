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- İzmir'de, eşiyle tartışan adam 3 kişiyi bıçakladı
İzmir'de, eşiyle tartışan adam 3 kişiyi bıçakladı
- İHA
- 06.06.2020 - 17:54
İzmir'in Menemen ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, eşiyle boşanma aşamasında olan S.Ç. isimli adam, AVM’de çalışan H.Ç isimli eşinin yanına gitti.
Bu sırada çift arasında tartışma çıkarken, S.Ç. ise yanında getirdiği bıçağıyla eşinin üzerine saldırmaya çalıştı.
3 KİŞİYİ BIÇAKLADI
AVM’de çalışan güvenlik görevlileri ve temizlik personelleri de olaya hemen müdahale etti. Bu sırada bıçaklı saldırgan, eşi H.Ç., olaya müdahale eden temizlik görevlisi M.P ve o sırada tesadüfen alışveriş yapan ve olaya müdahale eden F.C. isimli vatandaşı yaraladı.
İzmir'de AVM'de eşiyle tartışan adam 3 kişiyi bıçakladı
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaş F.C. ve S.Ç. isimli kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AVM'nin güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen şahıs ise jandarmaya teslim edildi.