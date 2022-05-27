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    İzmir'de eşiyle tartışan kadın silahla vuruldu

    Bornova ilçesinde, kocası tarafından tabancayla vurulan kadın olay yerinden hayatını kaybederken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
    • 27.05.2022 - 05:30
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    İzmir'de eşiyle tartışan kadın silahla vuruldu

    Dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak’ta bulunan Folkart Incıty’de, 14. katta bulunan evinde olan Rojda Şayla (43) bir süredir aralarında sorun olduğu ileri sürülen kocası N. Ş.’nin eve gelerek tabancayla ateş açması sonucu kanlar içerisinde yere yıkıldı.

    Şüpheli koca, silahını bırakıp kaçtı

    Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, suç aletini olay yerinde bırakan şüpheli, hızla kaçarak uzaklaştı.

    İzmir de eşiyle tartışan kadın silahla vuruldu #1

    Yaralı kadın hayatını kaybetti

    İHA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şayla’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Şayla’nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de eşiyle tartışan kadın silahla vuruldu #2

    İzmir de eşiyle tartışan kadın silahla vuruldu #3


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