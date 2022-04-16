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    İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

    İki çocuk annesi 22 yaşındaki genç kadını boğarak öldüren eski kocası tutuklandı. Kocanın kardeşi ile babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • 16.04.2022 - 09:48
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    İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

    Çocuklarını görmek için önceki gün Konya'dan İzmir'e gelen 22 yaşındaki Remziye Tüysüz, 4 ay önce boşandığı eşi Y.P'nin evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili eski koca Y.P, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alınmıştı.

    İtiraf etti

    Şüphelilerden babaanne H.P. ve cinayet zanlısının küçük kardeşi F.P, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

    Eski eş emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etmiş, genç kadının cenazesi ise memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verilmişti.

    İzmir de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı #1

    Tutuklandı

    Genç kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski koca Y.P'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    İzmir de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı #2

    Kardeşi ve babası da serbest kaldı

    AA’nın haberine göre olaya ilişkin gözaltına alınan kardeşlerinden O.P. ile babası H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı #3


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