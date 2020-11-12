İzmir'de eski eşini öldüren kişi, intihar etti

İzmir'in Dikili ilçesinde sokakta karşılaştığı eski eşi Çilem Kılıç'ı silahla öldüren Alper Gül, genç kadının annesi ve komşusunu yaraladıktan sonra da kendisini öldürdü.

İzmir'in Dikili ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi 32 Sokak ile 13 Sokak kesimişinde iddiaya göre, Alper Gül(32), eski eşi Çilem Kılıç(23) ile karşılaştı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran Alper Gül, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Kılıç'a ardı ardına ateş etti. Genç kadın, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığıldı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Gül, koşarak olay yerinden uzaklaşırken çevrede bulunan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ESKİ KAYNANASINI VE KOMŞUSUNU VURUP İNTİHAR ETTİ

Sokak ortasında eski eşini vuran Alper Gül, ardından eski kayınvalidesi Selime Özduran'ın evini bastı. Saldırgan burada da Özduran ile evde misafir olan Sibel Yarcı'ya da ateş açtı. Silah sesleri üzerine komşuları polise haber verirken, kısa süre sonra Gül, tabanca ile intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gül'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı oldukları saptanan Özduran ile Yarcı, ambulanslarla Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, intihar ettiğini anlaşılan Alper Gül'ün kısa süre önce eski eşini sokak ortasında öldüren kişi olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan, eski eşi Çilem Kılıç'ı öldürüp, annesi ve komşusunu yaralayan Alper Gül’ün, sosyal medya hesabından olay öncesi yaptığı paylaşımı dikkat çekti. İntihar ederek yaşamına son veren Gül’ün paylaşımında, "Sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandığı ve paylaşıma 'Bedeli var' isimli bir şarkı eklediği görüldü.