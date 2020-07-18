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    İzmir'de eski hükümlü, tahliye olduğu gün kamyonet çaldı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sabah saatlerinde hırsızlık suçundan bulunduğu cezaevinden tahliye olan H.I., aynı gün içerisinde kamyonet çaldı
    • DHA
    • 18.07.2020 - 03:44
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    İzmir'de eski hükümlü, tahliye olduğu gün kamyonet çaldı

     

    Kaymakçı F Tipi Cezaevi'nde bir süre hırsızlık suçundan hapis yatan ve cezasını tamamlayan H.I., dün sabah saatlerinde tahliye oldu. H.I., cezaevinden çıktığı aynı gün Kaymakçı Mahallesi'nde, bir kişinin anahtarı üzerinde bıraktığı 35 ANU 379 plakalı kamyoneti çaldı. H.I., kamyonetle olay yerinden ayrılırken, araç sahibi durumu polise bildirdi.

    KUŞADASI'NA GİTMEK İÇİN ÇALMIŞ

    İhbar üzerine ilçedeki tüm giriş ve çıkışları tutan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri, H.I.'yı takibe aldı. Kısa süren kovalamacanın ardından kaza yapan H.I., yakalanarak gözaltına alındı. H.I., Aydın'ın Kuşadası ilçesine gitmek için araç bulamadığını ve bu yüzden kamyoneti çaldığını söylediği öğrenildi.

     

    İzmir'de eski hükümlü, tahliye olduğu gün kamyonet çaldı #1

    İzmir'de eski hükümlü, tahliye olduğu gün kamyonet çaldı #2

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