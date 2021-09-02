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    İzmir’de eski karakol binası yandı: İtfaiye eri alevlerin içine düştü

    Eski karakol binasının çatısına çıkarak yangına müdahale etmek isteyen itfaiye eri, çatının çökmesi sonucu alevlerin içine düştü.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 10:48
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    İzmir’de eski karakol binası yandı: İtfaiye eri alevlerin içine düştü

    İzmir'in Tire ilçesindeki tek katlı eski karakol binasında akşam saatlerinde yangın çıktı.

    Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine adrese gelen Tire İtfaiye Grubu ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti.

    ALEVLERİN İÇİNE DÜŞTÜ

    Alevlere müdahale etmek için bina çatısına çıkan 33 yaşındaki itfaiye eri Barış A., çatının bir anda çökmesi sonucu alevlerin içine düştü.

    Kendi imkanları ile alevlerin içinden çıkmayı başaran Barış A.'nın vücudunda ağır yanıklar oluştuğu belirtildi.

    İzmir’de eski karakol binası yandı: İtfaiye eri alevlerin içine düştü VİDEO

    İzmir’de eski karakol binası yandı: İtfaiye eri alevlerin içine düştü #1

    AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

    Adrese intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye erine olay yerinde ilk müdahalede bulundu.

    İzmir’de eski karakol binası yandı: İtfaiye eri alevlerin içine düştü #2

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

    Müdahalenin ardından ağır yaralandığı iddia edilen Barış A., Tire Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Barış A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    İzmir’de eski karakol binası yandı: İtfaiye eri alevlerin içine düştü #3

    İzmir’de eski karakol binası yandı: İtfaiye eri alevlerin içine düştü #4

    İzmir’de eski karakol binası yandı: İtfaiye eri alevlerin içine düştü #5

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