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    İzmir’de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon

    İzmir’in Seferihisar ilçesinde polis, bölge esnafı üzerinde baskı kurarak haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 21:38
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 21:47
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    İzmir’de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon

    İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son dönemlerde İstanbul'dan yanında getirdiği kişilerle bölge esnafı üzerinde baskı kurarak haraç toplayan, haraç vermeyen işyerlerinde huzursuzluk çıkaran ve işyerlerine ateş ettiren E.A. isimli şüphelinin liderliğindeki 16 kişilik suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    Yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

    9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Firari 2 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    İzmir’de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon VİDEO

    İzmir’de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon #1

    İzmir’de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon #2

    İzmir’de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon #3


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