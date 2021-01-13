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    İzmir'de etkili yağış, su baskınlarına neden oldu

    İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde bazı evleri ve caddeleri su basarken, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi.
    • İHA
    • 13.01.2021 - 02:50
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    İzmir'de etkili yağış, su baskınlarına neden oldu

    İzmir’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde sağanak yağış nedeni ile su baskınları meydana gelirken, Buca ve Karabağlar ilçelerinde ise sağanak yağış dolayısı ile bazı evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi.

    "HEP AYNI MANZARALARLA KARŞILAŞIYORUZ"

    Sağanak yağışın ardından mahalle sakinlerinden Muhsin Cenger yaptığı açıklamada, "Bu durumun nesini anlatayım size ben. Burası eski dere yatağı. Yukarıda Buca tarafından gelen suyun buradan gidişi yok.

    Bu suyun bağlantı yeri Yeşildere ama suyun gideceği yerde yol daralıyor. Bu yüzden de şiddetli yağan yağmurlarda biz hep aynı manzaralarla karşılaşıyoruz.

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    "OTOBÜS DAHİ GEÇMEKTE ZORLANIYOR"

    Burası kilit nokta. Buca'ya, Karabağlar'a ve Gaziemir'e giden yol burası. Görüyorsunuz otobüs dahi geçmekte zorlanıyor" dedi.

    Öte yandan, sel sularına kapılan bir motosikleti ise sürücüsü kurtarmaya çalıştı. Kent genelinde itfaiye ve polis ekiplerince sağanak dolayısı ile kapanan yollarda çalışmalar yapılıyor.

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