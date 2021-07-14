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    İzmir'de ev basıp, 2 kişiyi bıçakladı

    Gece yarısı evine gittiği husumetlileri Erdoğan K. ve Ahmet A.’ya saldıran M.G., polis ekiplerince yakalandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 09:00
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    İzmir'de ev basıp, 2 kişiyi bıçakladı

    İzmir'de yaşayan M.G., daha önceden husumet yaşadıkları ileri sürülen Erdoğan K. ve Ahmet A.’nın Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki evlerine geldi.

    Burada, taraflar arasında tartışma yaşandı.

    BIÇAKLA SALDIRDI

    Bina girişine taşan tartışma kavgaya dönüşürken M.G., yanında getirdiği bıçakla Ahmet A. ve Erdoğan K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından M.G., suç aleti bıçakla olay yerinden kaçtı. Gürültü üzerine dışarı çıkan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İzmir'de ev basıp, 2 kişiyi bıçakladı VİDEO

    AĞIR YARALANDILAR

    Erdoğan K. ve Ahmet A. yakınları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    İzmir de ev basıp, 2 kişiyi bıçakladı #1

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Olay yerinde inceleme yapan polis, eşkali belirlenen şüpheli M.G.’yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kaçarken boş bir araziye attığı bıçak da ele geçirildi.

    Soruşturma devam ediyor.

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