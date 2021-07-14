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- İzmir'de ev basıp, 2 kişiyi bıçakladı
İzmir'de ev basıp, 2 kişiyi bıçakladı
- DHA
- 14.07.2021 - 08:47
- Güncelleme : 14.07.2021 - 09:00
İzmir'de yaşayan M.G., daha önceden husumet yaşadıkları ileri sürülen Erdoğan K. ve Ahmet A.’nın Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki evlerine geldi.
Burada, taraflar arasında tartışma yaşandı.
BIÇAKLA SALDIRDI
Bina girişine taşan tartışma kavgaya dönüşürken M.G., yanında getirdiği bıçakla Ahmet A. ve Erdoğan K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından M.G., suç aleti bıçakla olay yerinden kaçtı. Gürültü üzerine dışarı çıkan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İzmir'de ev basıp, 2 kişiyi bıçakladı VİDEO
AĞIR YARALANDILAR
Erdoğan K. ve Ahmet A. yakınları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olay yerinde inceleme yapan polis, eşkali belirlenen şüpheli M.G.’yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kaçarken boş bir araziye attığı bıçak da ele geçirildi.
Soruşturma devam ediyor.