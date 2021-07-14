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İzmir'de ev basıp, 2 kişiyi bıçakladı

İzmir'de ev basıp, 2 kişiyi bıçakladı

Gece yarısı evine gittiği husumetlileri Erdoğan K. ve Ahmet A.’ya saldıran M.G., polis ekiplerince yakalandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.