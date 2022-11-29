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- İzmir'de ev sahibini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı
İzmir'de ev sahibini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı
Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu eski ev sahibini pompalı tüfekle öldürdükten sonra da bir süredir ayrı yaşadığı eşini ve kayınvalidesini yaraladı.
- 29.11.2022 - 17:46
- Güncelleme : 29.11.2022 - 17:52
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, dehşet saçtı.
27 yaşındaki M.C.A., aralarında husumet bulunan 41 yaşındaki eski ev sahibi S.D'nin evine gitti.
Pompalı tüfekle S.D'ye ateş eden zanlı, yaya olarak kaçtı.
Ev sahibi hayatını kaybetti
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, S.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Önce kayınvalidesini ardından eşini yaraladı
Kaçan şüpheli, bir süredir ayrı yaşadığı 25 yaşındaki eşi E.A'nın da bulunduğu 58 yaşındaki kayınvalidesi G.E'nin evine gitti.
M.C.A., pompalı tüfekle eşini ve kayınvalidesini de yaralayıp kaçtı.
Anne ve kızı ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırıldı.
Şüpheli yakalandı
AA'nın haberine göre, şüpheli ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.