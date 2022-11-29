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İzmir'de ev sahibini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı

İzmir'de ev sahibini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı

Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu eski ev sahibini pompalı tüfekle öldürdükten sonra da bir süredir ayrı yaşadığı eşini ve kayınvalidesini yaraladı.