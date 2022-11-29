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    İzmir'de ev sahibini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı

    Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu eski ev sahibini pompalı tüfekle öldürdükten sonra da bir süredir ayrı yaşadığı eşini ve kayınvalidesini yaraladı.
    • 29.11.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 17:52
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    İzmir'de ev sahibini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, dehşet saçtı.

    27 yaşındaki M.C.A., aralarında husumet bulunan 41 yaşındaki eski ev sahibi S.D'nin evine gitti.

    Pompalı tüfekle S.D'ye ateş eden zanlı, yaya olarak kaçtı.

    Ev sahibi hayatını kaybetti

    İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, S.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Önce kayınvalidesini ardından eşini yaraladı

    Kaçan şüpheli, bir süredir ayrı yaşadığı 25 yaşındaki eşi E.A'nın da bulunduğu 58 yaşındaki kayınvalidesi G.E'nin evine gitti.

    M.C.A., pompalı tüfekle eşini ve kayınvalidesini de yaralayıp kaçtı.

    Anne ve kızı ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırıldı.

    Şüpheli yakalandı

    AA'nın haberine göre, şüpheli ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

    İzmir de ev sahibini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı #1


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