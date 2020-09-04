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- İzmir'de evde fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede öldü
İzmir'de evde fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede öldü
Aniden fenalaşan gencin yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak.
- DHA
- 04.09.2020 - 08:53
İzmir'de saat 03.00 sıralarında, 6003 Sokak'taki apartmanın giriş katında bulunan dairede yaşayan 24 yaşındaki Berat Polatoğlu, iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle aniden fenalaştı.
Yakınlarının çağırmasıyla eve sağlık ekibi geldi. Polatoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Berat Polatoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR
Polatoğlu'nun cansız bedeni, şüpheli bulunan ölümü nedeniyle otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berat Polatoğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.