Dolar
7.4416
0.1197%
Euro
8.8158
0.0295%
Altın
1934.9
0.2128%
Borsa
1076.34
0%
G. Altın
462.88
0.3496%
Bitcoin
77365.57
-5.1765%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    İzmir'de evde fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede öldü

    Aniden fenalaşan gencin yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak.
    • DHA
    • 04.09.2020 - 08:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de evde fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede öldü

     

    İzmir'de saat 03.00 sıralarında, 6003 Sokak'taki apartmanın giriş katında bulunan dairede yaşayan 24 yaşındaki Berat Polatoğlu, iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle aniden fenalaştı.

    Yakınlarının çağırmasıyla eve sağlık ekibi geldi. Polatoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Berat Polatoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

    OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

    Polatoğlu'nun cansız bedeni, şüpheli bulunan ölümü nedeniyle otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berat Polatoğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

    İzmir de evde fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede öldü #1

    İzmir de evde fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede öldü #2

    İzmir de evde fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede öldü #3

    İzmir de evde fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede öldü #4

    Görüş Bildir