İzmir’de evde göğsünden bıçaklanmış olarak bulundu, yanındaki kadın gözaltına alındı

İzmir’de evde göğsünden bıçaklanmış olarak bulundu, yanındaki kadın gözaltına alındı

Gelen kavga ihbarı üzerine gittikleri evde Erkan Dönmez’i göğsünden bıçaklanmış halde bulan polis ekipleri, olay anında evde bulunan ve alkollü olduğu belirlenen Deniz T.’yi gözaltına aldı.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 545 Sokak'ta bulunan bir binada, dün gece saatlerinde, Erkan Dönmez (45) ve Deniz T.'nin (43) bulunduğu evden gelen kavga sesleri üzerine, komşular polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, eve girdiğinde Erkan Dönmez'i göğsünden bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dönmez'in cansız bedeni otopsi için ambulansla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polis, olay anında evde alkollü olduğu belirlenen Deniz T.’yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Deniz T. ile Erkan Dönmez'in alkol aldıktan sonra kavga etmeye başladıkları ileri sürüldü.

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN GÖZALTINDA BEKLETİLDİ

Alkollü olduğu için ifadesi alınamayan Deniz T., emniyette gözaltında bekletildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.