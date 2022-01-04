İzmir'de evin duvarına girerek ölen motosiklet hırsızının 66 suç kaydı çıktı

İşletmeye ait motosikleti çalarken 2 kişiyi bıçaklayan ve peşine düşen iş yeri sahibinin sıkıştırmasıyla evin duvarını kırarak hayatını kaybeden hırsızın 66 suç kaydı olduğu belirlendi.

Dün saat 22.00 sıralarında İzmir'in Buca ilçesindeki Kuruçeşme Mahallesi 205/3 Sokak'ta Musa Bakır, 203/30 Sokak’ta hazır yemek siparişi verilen işletmeye ait 35 AZA 683 plakalı motosikleti çalarak kaçmaya başladı.

Musa Bakır'ın motosikleti çaldığını gören işletme sahibi Fatih Y., 35 AKA 990 plakalı otomobille, iş yerinde moto kurye olarak çalışan Hamdullah K. ise 35 ATK 740 plakalı motosikletle, hırsızlık şüphelisinin peşine düştü.

BIÇAKLA ADAM YARALADI

Bir süre sonra Hamdullah K., Musa Bakır’ı yakaladı. Çıkan arbedede Musa Bakır, yanında taşıdığı bıçakla Hamdullah K.’yi ayağından yaraladı.

Hamdullah K. acı içinde yere yığılırken, motosiklete binen Musa Bakır kaçmaya devam etti. Otomobille takibi sürdüren iş yeri sahibi Fatih Y., önünde manevra yaparak kaçmaya çalışan Musa Bakır'ın kullandığı motosiklete çarptı.

ŞANS ESERİ KURTULDULAR

Otomobil takla atarken, savrulan motosikletin çarptığı evin duvarı yıkıldı. Bu sırada evde bulunan İrfan Onat ve 5 yaşındaki oğlu, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bakır, ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

66 SUÇ KAYDI VAR

Ancak Bakır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza sonra otomobilin camını kırarak çıkan Fatih Y. ve bıçaklanan kurye Hamdullah K. ise hastanede tedaviye alındı. 2 yaralının da tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Musa Bakır'ın 24’ü motosiklet hırsızlığı, 66 suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.

"BİR FREN SESİ DUYULDU"

Bu arada, Bakır'ın hayatını kaybettiği sokakta oturanlardan Süleyman Çelik, evde çay içtiği sırada duyduğu fren sesiyle sokağa çıktığını söyleyerek, "Baktığımda otomobil ters dönmüştü. Büyük bir gürültü koptu. Geç saatlere kadar uyumadık." dedi.

























