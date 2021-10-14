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- İzmir'de evinde sahte içki üreten şahıs yakalandı
İzmir'de evinde sahte içki üreten şahıs yakalandı
Evinde sahte içki ürettiği belirlenen bir şahıs, 363 litre sahte içki ve çok sayıda aparatla yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 14.10.2021 - 18:14
İzmir Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte içki operasyonu düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ü.'nün evinde sahte içki üreterek, satışını yaptığı bilgisini aldı.
Ekiplerce takibe alınan şüphelinin evine dün baskın düzenlendi.
İŞLEM BAŞLATILDI
Adreste yapılan aramada 2 damıtma cihazı, 5 damıtma kazanı, 4 ocak, 3 pompa, 1 kompresör, 2 alkolmetre, 13 arıtma filtresi, 7,5 kilogram anason aroması, 9 litre etil alkol ile 363 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ü. hakkında işlem başlatıldı.