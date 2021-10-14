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İzmir'de evinde sahte içki üreten şahıs yakalandı

İzmir'de evinde sahte içki üreten şahıs yakalandı

Evinde sahte içki ürettiği belirlenen bir şahıs, 363 litre sahte içki ve çok sayıda aparatla yakalanarak gözaltına alındı.