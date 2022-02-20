Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
552.461
0.34%
BTXN Coin
39.20
2.16%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    İzmir'de evine giren hırsızları karşısında görünce bağırarak kaçırdı

    Karabağlar ilçesinde evine giren hırsızlarla karşılaşan kadın, korku dolu anlar yaşarken, yaşadığı şoka rağmen bağırarak hırsızları korkuttu, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 01:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de evine giren hırsızları karşısında görünce bağırarak kaçırdı

    Dün saat 05.30 sıralarında, İzmir'in Karabağlar ilçesi Ali Fuat Erden Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir eve kimliği tespit edilemeyen 3 kişi girmeye çalıştı. Şüphelilerden 2'si eve girerken 1 kişi de kapının hemen dışında gözcülük yaptı.

    ATTIĞI ÇIĞLIKLA HIRSIZLARI KAÇIRDI

    O sırada tuvalete gitmek için uyanan ev sahibi Nihal Boy (33), evin içerisindeki 2 hırsızı görerek çığlık atmaya başladı. Kadının çığlık atması üzerine 3 kişi, koşarak sokaktan uzaklaştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve Olay yeri İnceleme ekipleri eve gelerek incelemelerde bulundu.

    İzmir'de evine giren hırsızları karşısında görünce bağırarak kaçırdı - VİDEO

    "KAFAMI ÇEVİRDİĞİMDE HIRSIZLA YÜZ YÜZE GELDİM"

    Hırsızlarla karşılaştığında çığlık çığlığa kalan ev sahibi Nihal Boy, yaşadığı korku dolu anları anlattı:

    "Sabah tuvalete gitmek için uyandığımda dış kapının açık olduğunu fark ettim ve erkek kardeşimin eve geldiğini zannettim. Sonra kafamı çevirdiğimde hırsızla yüz yüze geldim; aramızda da birkaç adımlık mesafe vardı. O korkuyla tekrar odaya girip kapıyı kapattım ve çığlık atmaya başladım. Onlar da çığlık attığımı duyunca çıkmışlar evden. Annem, kız kardeşim ve erkek kardeşimle yaşıyoruz burada. Hırsızlar annemle kız kardeşimin odasına girip onların telefonlarını, kardeşimin nakit paralarını almışlar. Onun dışında da askılıktaki çanta ve paltoları çıkartmışlar. Hırsızlar onları alırken de hiç duymadık biz onları. Onlar kaçtıktan sonra çanta ve paltoları balkona bırakılmış halde bulduk."

    Olayla ilgili aile polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunurken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

    İzmir de evine giren hırsızları karşısında görünce bağırarak kaçırdı #1

    İzmir de evine giren hırsızları karşısında görünce bağırarak kaçırdı #2

    İzmir de evine giren hırsızları karşısında görünce bağırarak kaçırdı #3

    İzmir de evine giren hırsızları karşısında görünce bağırarak kaçırdı #4

    İzmir de evine giren hırsızları karşısında görünce bağırarak kaçırdı #5


    İlginizi Çekebilir

    SGK nezdindeki verilere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
    Gündem

    SGK nezdindeki verilere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Putin, yedek askerlerin eğitime alınması kararını imzaladı
    Dünya

    Putin, yedek askerlerin eğitime alınması kararını imzaladı

    Görüş Bildir