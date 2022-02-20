Karabağlar ilçesinde evine giren hırsızlarla karşılaşan kadın, korku dolu anlar yaşarken, yaşadığı şoka rağmen bağırarak hırsızları korkuttu, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 05.30 sıralarında, İzmir'in Karabağlar ilçesi Ali Fuat Erden Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir eve kimliği tespit edilemeyen 3 kişi girmeye çalıştı. Şüphelilerden 2'si eve girerken 1 kişi de kapının hemen dışında gözcülük yaptı.

ATTIĞI ÇIĞLIKLA HIRSIZLARI KAÇIRDI

O sırada tuvalete gitmek için uyanan ev sahibi Nihal Boy (33), evin içerisindeki 2 hırsızı görerek çığlık atmaya başladı. Kadının çığlık atması üzerine 3 kişi, koşarak sokaktan uzaklaştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve Olay yeri İnceleme ekipleri eve gelerek incelemelerde bulundu.

İzmir'de evine giren hırsızları karşısında görünce bağırarak kaçırdı - VİDEO

"KAFAMI ÇEVİRDİĞİMDE HIRSIZLA YÜZ YÜZE GELDİM"

Hırsızlarla karşılaştığında çığlık çığlığa kalan ev sahibi Nihal Boy, yaşadığı korku dolu anları anlattı:

"Sabah tuvalete gitmek için uyandığımda dış kapının açık olduğunu fark ettim ve erkek kardeşimin eve geldiğini zannettim. Sonra kafamı çevirdiğimde hırsızla yüz yüze geldim; aramızda da birkaç adımlık mesafe vardı. O korkuyla tekrar odaya girip kapıyı kapattım ve çığlık atmaya başladım. Onlar da çığlık attığımı duyunca çıkmışlar evden. Annem, kız kardeşim ve erkek kardeşimle yaşıyoruz burada. Hırsızlar annemle kız kardeşimin odasına girip onların telefonlarını, kardeşimin nakit paralarını almışlar. Onun dışında da askılıktaki çanta ve paltoları çıkartmışlar. Hırsızlar onları alırken de hiç duymadık biz onları. Onlar kaçtıktan sonra çanta ve paltoları balkona bırakılmış halde bulduk."

Olayla ilgili aile polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunurken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.