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    İzmir'de evini yakan kadın, koltuğa oturup sigara içti

    Buca ilçesinde dini kitapları ve eşyaları sokağa fırlatan kadın, bir süre sonra salonunu yaktı. Kadının, yangın sırasında sigara içtiği öğrenildi.
    • 19.10.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 09:00
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    İzmir'de evini yakan kadın, koltuğa oturup sigara içti

    İzmir'in Buca ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.T., mahalleliye dehşeti yaşandı.

    Kendinden geçen kadın, evinde bulunan dini kitapları ve eşyaları sokağa atmaya başladı.

    İtfaiye müdahale etti

     

    Olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta yanan eşyaları ve kitapları yaptıkları müdahale ile söndürdü.

    Bu sırada A.T., balkondan evini yakacağını söyleyerek içeriye gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri A.T.'yi kapıyı açması yönünde ikna etmeye çalıştı fakat ikna olmayan A.T., evin salon kısmında yangın çıkarttı.

    Alevleri gören itfaiye ekipleri, A.T.'yi çıkarmak için evin kapısını kırarak içeri girdi.

    İzmir de evini yakan kadın, koltuğa oturup sigara içti #1

    Evini yaktı, koltukta oturup sigara içti

    Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından yangının bulunduğu yerden kurtarılan A.T.'nin yangın sırasında bir koltukta otururken sigara içtiği ve yangını seyrettiği öğrenildi.

    Emniyete götürüldü

    İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, alkollü olduğu belirlenen A.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    İzmir de evini yakan kadın, koltuğa oturup sigara içti #2

    İzmir de evini yakan kadın, koltuğa oturup sigara içti #3

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    İzmir de evini yakan kadın, koltuğa oturup sigara içti #8

    İzmir de evini yakan kadın, koltuğa oturup sigara içti #9

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