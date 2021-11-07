Euro
11.2104
-0.08%
Dolar
9.6813
0.02%
Altın
566.11
0.02%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
610.300
2.10%
BTXN Coin
0.00
0.00%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    İzmir'de evinin avlusunda av tüfeğiyle öldürüldü

    Arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlenen Hüseyin Yüksel, evinin avlusunda av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.11.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 16:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de evinin avlusunda av tüfeğiyle öldürüldü

    İzmir'in Tire ilçesinde oturan çiftçi Hüseyin Yüksel, iki arkadaşıyla birlikte bağ evinde alkol aldıktan sonra hava almak için dışarı çıktı.

    HAVA ALIRKEN SALDIRIYA UĞRADI

    Bu sırada dışarıdan gelen bir el silah sesiyle irkilerek dışarıya koşan arkadaşları M. D. ve K. G., Yüksel'i avluda kanlar içinde buldu. Paniğe kapılan arkadaşları Eğridere Mahalle Muhtarı Erdoğan Yavaş'ı arayarak durumu bildirdi.

    AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, ilk incelemede Yüksel'in av tüfeğinden çıkan saçmalarla yakın mesafeden göğsünden vurulup hayatını kaybettiğini belirledi.

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Ekipler, Yüksel'in arkadaşları M. D. ve K. G.'yi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Ekiplerin daha sonra olayla ilgili şüpheli olarak S.Y. ve C. S.'yi de gözaltına aldıkları öğrenildi.

    İzmir de evinin avlusunda av tüfeğiyle öldürüldü #1

    İzmir de evinin avlusunda av tüfeğiyle öldürüldü #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir