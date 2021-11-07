İzmir'de evinin avlusunda av tüfeğiyle öldürüldü

Arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlenen Hüseyin Yüksel, evinin avlusunda av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde oturan çiftçi Hüseyin Yüksel, iki arkadaşıyla birlikte bağ evinde alkol aldıktan sonra hava almak için dışarı çıktı.

HAVA ALIRKEN SALDIRIYA UĞRADI

Bu sırada dışarıdan gelen bir el silah sesiyle irkilerek dışarıya koşan arkadaşları M. D. ve K. G., Yüksel'i avluda kanlar içinde buldu. Paniğe kapılan arkadaşları Eğridere Mahalle Muhtarı Erdoğan Yavaş'ı arayarak durumu bildirdi.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, ilk incelemede Yüksel'in av tüfeğinden çıkan saçmalarla yakın mesafeden göğsünden vurulup hayatını kaybettiğini belirledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler, Yüksel'in arkadaşları M. D. ve K. G.'yi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Ekiplerin daha sonra olayla ilgili şüpheli olarak S.Y. ve C. S.'yi de gözaltına aldıkları öğrenildi.





