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    İzmir'de, evli çift evlerinde ölü bulundu

    Menemen ilçesinde Münür Sapmaz (52) ile eşi Emine Sapmaz (52), evlerinde ölü bulundu. Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 18:47
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    İzmir'de, evli çift evlerinde ölü bulundu

    İzmir'in Menemen ilçesi Ulucak mahallesinde yaşayan kızı Emine Sapmaz'dan bir süredir haber alamayan Meral N. (77), durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Münür Sapmaz ile eşi Emine Sapmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

    BOYNUNDA TIRNAK İZLERİ SAPTANDI

    Münür Sapmaz pompalı tüfekle başından vurulmuş halde bulunurken, vücudunda herhangi bir ateşli silah yarası tespit edilmeyen eşi Emine Sapmaz'ın ise boynunda tırnak izleri olduğu belirlendi.

    Polis ekiplerinin, Münür Sapmaz'ın eşini boğduktan sonra pompalı tüfekle intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

    PSİKOLOJİK RAHATSIZLI OLDUĞU BELİRLENDİ

    Kanser hastası olduğu belirtilen Münür Sapmaz'ın aynı zamanda psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi.

    Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri evde çalışma yaparken, cenazeler ise savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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