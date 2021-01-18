İzmir'de evsiz adam ölü bulundu

İzmir'de fuar alanındaki gölette cansız bedeni bulunan Cem Cihanoğlu'nun ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

İzmir Konak'taki fuar alanında yürüyüşe çıkan Suriyeli aile, gölette bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görünce polisi aradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göletten çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

EVSİZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin evsiz 32 yaşındaki Cem Cihanoğlu olduğu saptandı.

Cihanoğlu'nun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cem Cihanoğlu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.