Euro
18.6035
4.46%
Dolar
16.4737
5.06%
Altın
957.59
5.55%
Borsa
2.362
3.65%
Bitcoin
772.388
2.22%
BTXN Coin
39.25
-0.75%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    İzmir'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü

    İzmir’in Aliağa ilçesinde bir araçla çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 18:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü

    İzmir'in Aliağa ilçesinde Atatürk Mahallesi Gemi Söküm Tesisleri Yolu'nda meydana gelen kazada Gemi Söküm Tesisleri istikametinde ilerlemekte olan B.Y. idaresindeki 65 NV 513 plakalı Tofaş marka otomobilin seyir halindeyken sol arka lastiği koptu.

    Yolda savrulan otomobil, karşı yönden gelen A.K. idaresindeki 35 VA 582 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı.

    TOFAŞ İKİYE AYRILDI

    Çarpmanın etkisiyle 65 NV 513 plakalı Tofaş marka otomobil ikiye ayrıldı.

    Kazada araç sürücüleri B.Y ve .A.K. ile yolcular Y.K. ve Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    İzmir de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü #1

    İzmir de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü #2

    İzmir de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü #3

    İzmir de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü #4

    İzmir de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü #5

    İzmir de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü #6

    İzmir de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir