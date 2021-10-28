İzmir'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

İzmir'de, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, burs gibi yöntemlerle para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.