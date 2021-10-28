Euro
11.0374
0.09%
Dolar
9.4923
0.13%
Altın
548.54
0.11%
Borsa
1.519
0.67%
Bitcoin
560.057
-3.55%
BTXN Coin
24.26
14.92%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    İzmir'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

    İzmir'de, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, burs gibi yöntemlerle para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 01:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya'ya para yatıran, örgütün insan kaynağı olarak tabir ettiği eğitim kurumlarında çalışan, örgüt için burs gibi yöntemlerle para topladığı, örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı iddia edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

    3 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇTI

    15 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    İzmir de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama #1

    10 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama #2

    10 ŞÜPHELİ 3'Ü PİŞMANLIK YASASINDAN FAYDALANDI

    Serbest kalan 10 şüpheliden 3'ünün etkin pişmanlık yasasından faydalandığı öğrenildi.

    İzmir de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama #3

     

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir