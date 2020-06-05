İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, 700 bin liranın üzerinde nakit-döviz bulundu.

FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediyor.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 27 adrese düzenlediği operasyonda aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle hakkında arama kararı olan ve örgütsel faaliyetlere devam ettiği belirlenen 31 şüpheli gözaltına alındı.

700 BİN LİRADAN FAZLA NAKİT VE DÖVİZ TOPLAMIŞLAR

Adreslerde yapılan aramalarda, cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgütü destekleyen kişilerden toplandığı belirlenen poşetlenmiş şekilde toplam 203 bin 950 lira, 3 bin 380 euro, 68 bin 350 dolar, bir miktar ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.