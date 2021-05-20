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    İzmir’de FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

    FETÖ şüphelilerinin kaldıkları 'gaybubet evleri'ne yönelik 39 adrese düzenlenen operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 08:50
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    İzmir’de FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'de görev alan örgüt mensuplarının yakalanmamak için kaldıkları 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları evleri tespit etti.

    39 ADRESE BASKIN

    Hücre evlerinde kalmaya devam eden ve güncel örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenilen aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan mahrem imam, ihraç subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı, esnaf yapılanma sorumluları, mütevelli, serrehber ve sohbet imamında adresinin bulunduğu 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    35 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlik, 100 bin TL, 7 bin dolar ve 4 bin euro para, dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülüdü.

    İzmir’de FETÖ operasyonu: 35 gözaltı #1

    AKRABALARINDA GİZLENDİLER

    Öte yandan, şüphelilerin örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık adres değiştirdikleri, evleri örgütsel kaydı bulunmayan kişilerin üzerine kiraladıkları ve temiz olarak adlandırdıkları evlerde yakın akrabalarından dahi gizlendikleri ortaya çıktı.

    İzmir’de FETÖ operasyonu: 35 gözaltı #2

    İzmir’de FETÖ operasyonu: 35 gözaltı #3

    İzmir’de FETÖ operasyonu: 35 gözaltı #4

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