İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı İzmir'de FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 27 kişi ve haklarında yakalama kararı bulunan 18 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

ensonhaber.com

FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 27 kişi ve haklarında yakalama kararı bulunan 18 kişiye yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda, toplamda 36 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalar sonucunda 6 milyon lira değerinde döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Konya merkezli operasyonlar

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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