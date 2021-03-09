İzmir’de FETÖ operasyonu: Balya balya paralar örgüte gidecekti

FETÖ’nün hücre evlerine yapılan baskında 31 kişinin gözaltına alınmasının ardından, operasyonda ele geçirilen para miktarı dikkat çekti. Paraların örgüt için kullanılacağı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün hücre evi yapılanmasına yönelik tespitler sonrasında yeni bir operasyonun talimatını vermiş, Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A.’nın aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri ekiplerinin 30 adrese yaptığı baskınlarda gözaltındaki şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock’u kullandıkları, örgütün mahrem yapı içerisinde görev aldıkları belirlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Avukat, öğretmen, meslekten ihraç edilen polis ve astsubayların da gözaltına alındığı operasyonda yüklü miktarda paralar ele geçirildi.

Polis tarafından hücre evlerinde yapılan aramalarda, 179 bin dolar ve 37 bin 500 Türk Lirası bulundu.

SORGUDA İTİRAF: YAKALANAN PARALAR ÖRGÜTE GİDECEKTİ

Ele geçirilen balya balya paraların ise cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarınca kullanılmak üzere örgüte toplandığı, örgüt mensuplarının ailelerine yardım yapıldığı değerlendirilirken, gözaltındaki şüpheliler ilk sorgularında buna benzer itiraflarda bulundu.

Öte yandan, Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent A.’nın aralarında bulunduğu 31 kişinin sorguları emniyette devam ediyor.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.