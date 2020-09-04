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    İzmir'de firari, ağaç kovuğunda yakalandı

    Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs, saklandığı çınar ağacının kovuğunda yakalandı. Şahıs, adli makamlara teslim edildi.
    • DHA
    • 04.09.2020 - 09:07
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    İzmir'de firari, ağaç kovuğunda yakalandı

    İzmir'de, İzmir Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari bir hükümlüyü aradı.

    JASAT, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y.'nin, Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Kavacık Mahallesi'nde saklandığı bilgisini edindi.

    ÇINAR AĞACININ KOVUĞUNA SAKLANDI

    Harekete geçen JASAT, mahallede şüpheliyi yakalamak için arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya satmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan A.Y., çınar ağacının kovuğuna yaptığı sığınakta yakalandı.

    ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

    Sığınakta yapılan incelemede, ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. A.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

    İzmir de firari, ağaç kovuğunda yakalandı #1

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