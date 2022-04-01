İzmir'de firari cinayet şüphelisi yakalandı

İnşaat işçisi Osman Küçük'ü kesici aletle öldürdüğü iddiasıyla aranan C.İ. saklandığı ahırda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

19 Ağustos 2021'de, İzmir'in Urla ilçesinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir arazide hayvanlarını otlatanlar, metruk binadan kötü kokular gelmesi üzerine içeri girdi.

KESİCİ ALETLE ÖLDÜRÜLDÜ

Erkek cesedi olduğunu fark edenler, polise bildirdi. Yapılan çalışmada, cansız bedenin, 2 çocuk babası inşaat işçisi Osman Küçük'e ait olduğu, başına aldığı kesici alet darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayet şüphelisi olduğu belirlenen C.İ.'yi aramaya başladı.

YAKALANDI

Aylardır polisten kaçan C.İ.'nin, ilçedeki ahırda saklandığı bilgisi üzerine, Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyonda C.İ. ile ahırın sahibi olduğu saptanan C.D., dün yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

C.İ., polisteki ifadesinde, tartıştığı ve birlikte alkol aldığı Osman Küçük'e bıçakla saldırdığını itiraf edip, pişman olduğunu söyledi. C.İ. ve C.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





