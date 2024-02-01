İzmir'de firari hükümlü kümeste yakalandı İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü, polis ekiplerinin operasyonlarıyla yakalandı. Hükümlülerden birinin saklandığı kümeste yakalandığı bildirildi.

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DHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri 'dolandırıcılık' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.'nün Konak ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti.

Ekiplerin geldiğini fark edip kümese saklanan Ö.Ö., evi arayan polisler tarafından bulunup yakalandı.

İşlemleri devam ediyor

'Uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B. de saklandığı evde yakalandı.

Ö.Ö. ve V.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)