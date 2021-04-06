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    İzmir’de freni boşalan kamyon 2 aracı biçti, istinat duvarını yıktı

    Freni boşalan kamyon, 2 araca çarpıp bir binanın istinat duvarını yıktı. Yan yatarak asılı kalan kamyondan sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 18:05
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    İzmir’de freni boşalan kamyon 2 aracı biçti, istinat duvarını yıktı

    İzmir’in Aliağa ilçesi Siteler Mahallesi’nde E.Y. (35) idaresindeki parke taşı yüklü kamyon durakladığı esnada freni boşaldı.

    Kamyon sürücüsü aracı durdurma çalışmaları işe yaramadı. Hızlanan kamyon önüne çıkan 2 araca çarptı. Ardından bir binanın istinat duvarını yıktı.

    KAMYON YAN YATTI

    Yan yatan kamyon asılı kaldı. Feci kazadan kamyon sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu.

    Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazanın faciaya yol açmaması rahat nefes aldırdı.

    İzmir’de freni boşalan kamyon 2 aracı biçti, istinat duvarını yıktı #1

    İzmir’de freni boşalan kamyon 2 aracı biçti, istinat duvarını yıktı #2

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