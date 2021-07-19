İzmir'de freni boşalan minibüs, apartmana çarpıp asılı kaldı

Park halindeyken freni boşalan servis minibüsü, yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp apartmana çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, aracın çarptığı dairede oturanlar korku yaşadı.

Saat 23.30 sıralarında İzmir'in Çiğli ilçesindeki Egekent Mahallesi Merkez Cami Kavşağı’ndapark halindeki minibüsün frenini boşaldı.

Freni boşalan kamyın, kaymaya başladı.

Yokuştan aşağıya doğru kontrolsuz şekilde giden servis minibüsü, yol kenarında bulunan demir korkulukları aşarak bir apartmmanın duvarına çarptı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Servis minibüsü asılı kalırken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Minibüsün çarptığı apartmanda oturanlar sarsıntı ile birlikte büyük korku yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Servis minibüsü ve apartmanda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.





