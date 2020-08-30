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    İzmir'de freni tutmayan tır, araçlara çarpıp bina bahçesine girdi

    İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bulunan bir tır freninin boşalması sonucu önce bir otomobil ve kamyonete çarptıktan sonra bir binanın bahçesine girdi.
    • İHA
    • 30.08.2020 - 05:01
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    İzmir'de freni tutmayan tır, araçlara çarpıp bina bahçesine girdi

    İzmir'in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi üzerinde, sürücüsü öğrenilemeyen ve park halindeki içerisinde beyaz eşyaların bulunduğu 35 RA 133 plakalı tır, 20 F 8760 plakalı dorsesi ile birlikte biranda hareket etmeye başladı.

    PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI, BAHÇEYE GİRDİ

    Yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde ilerleyen tır önce park halinde bulunan 35 POH 94 plakalı Ford marka kamyonete ardından da 35 GB 752 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan tır daha sonrada 3 katlı bir binanın bahçe duvarını yıktıktan sonra durabildi.

    İzmir de freni tutmayan tır, araçlara çarpıp bina bahçesine girdi #1

    ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

    Olayın ardından vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Adrese gelen ekiplerce çevre güvenliği sağlanırken, tır olay yerine çağırılan çekiciler vasıtasıyla binanın bahçesinden çıkarıldı.

    Öte yandan, yaşanılan kazada ölü ya da yaralının olmaması ise yüreklere su serpti. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de freni tutmayan tır, araçlara çarpıp bina bahçesine girdi #2

    İzmir de freni tutmayan tır, araçlara çarpıp bina bahçesine girdi #3

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