Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de freni tutmayan tır, araçlara çarpıp bina bahçesine girdi

İzmir'de freni tutmayan tır, araçlara çarpıp bina bahçesine girdi

İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bulunan bir tır freninin boşalması sonucu önce bir otomobil ve kamyonete çarptıktan sonra bir binanın bahçesine girdi.