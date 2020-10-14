İzmir'de gaspçılara direnince göğsünden vuruldu

Maskeli 3 kişinin para ve cep telefonu istemesi üzerine olumsuz yanıt veren şahıs, göğsünden vurularak öldürüldü. Şahsın bir arkadaşı ise bıçakla kolundan yaralandı.

Dün saat 03.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 1212 Sokak''taki iki grup arasında çıkan kavgada 39 yaşındaki Yusuf Öztürk göğsünden tabancayla vuruldu.

31 yaşındaki S.Ç. ise kolundan bıçaklandı. Yaralılar, kendi araçlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Öztürk, ameliyat edildi.

3 MASKELİ, ÇEVRELERİNİ SARDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, S.Ç.'nin ifadesine başvurdu. S.Ç. ifadesinde Yusuf Öztürk ile birlikte kız arkadaşıyla buluşmaya gittiğini, bu sırada maskeli 3 kişinin etrafını sarıp, cep telefonu ve paralarını istediklerini, karşı koymaları üzerine de şüphelilerden birinin Öztürk'e yakın mesafeden ateş ettiğini söyledi. S.Ç., olay sırasında bir kişinin de kendisini kolundan bıçakladığını belirtti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralılardan Yusuf Öztürk, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.









