İzmir’de, gece kulübünden kadın çıkarma çatışması kamerada

Gece kulübünde çalışan A.K. isimli bir kadını zorla çıkarmak isteyen şahıslar ile gece kulübü çalışanları arasında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'ndeki gece kulübünde, 12 Ekim'de saat 00.15 sıralarında, iki arkadaşıyla eğlenen Bilal Tanhan, kulüpte çalışan A.K. (24) isimli kadını dışarı çıkarmak istemesi üzerinde, kulübün müdürü Mustafa Yaşa (48) ve A.K.’den olumsuz yanıt aldı.

Taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bilal Tanhan, yanındaki arkadaşından aldığı ileri sürülen tabancayla gece kulübünde rastgele ateş açtı.

Tanhan’ın ateşlediği silahtan çıkan mermiler, Mustafa Yaşa’yı yaraladı. Üst kattayken silah sesleri üzerine işletme sahibi Seyfettin Akgün'ün (44) aşağı inmesiyle çatışma çıktı.

Bilal Tanhan, mekanın dışına kaçtı. Burada devam eden çatışmada, 3 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı.

MERMİSİ BİTTİ, TABANCASINI FIRLATTI

O anlar, gece kulübünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, Mustafa Yaşa ile kapının önünde bir süre konuşan Bilal Tanhan'ın, içeri girip rastgele ateş etmesi ve sonradan aşağı inen gece kulübü sahibi Seyfettin Akgün'ün de yere ateş ettiği anlar yer aldı.

Dışarıda devam eden çatışmada şüphelilerin havaya ateş ettikleri, mermisi biten Bilal Tanhan'ın, Mustafa Yaşa'ya tabancasını fırlattığı görüldü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında Bilal Tanhan, Seyfettin Akgün ve Mustafa Yaşa'nın da bulunduğu 4 yaralı, sağlık hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından Tanhan, Akgün ve Yaşa'nın da dahil olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Bilal Tanhan, polis ve savcılıktaki ifadelerinde, susma hakkını kullandı.

“KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA RASTGELE ATEŞ EDEREK KARŞILIK VERDİM”

İşletmenin sahibi Seyfettin Akgün ise ifadesinde ilk önce Bilal Tanhan'ın ateş ettiğini belirtip, “Mekanımda müdür olarak çalışan Mustafa Yaşa'nın vurulmuş olduğunu gördüm. Bilal Tanhan'ı sakinleştirmeye çalıştım ama 4-5 el ateş etti. Ben de kendimi korumak amacıyla rastgele ateş ederek karşılık verdim.” deyip, serbest bırakılmasını istedi.

İzmir’de, gece kulübünden kadın çıkarma çatışması kamerada



“ZORLA GÖTÜRMELERİNİ ENGELLEMEK İSTEDİM AYAĞIMDAN VURULDUM”

Olayda yaralanan ve gözaltına alınan Mustafa Yaşa da “A.K., 'Abi beni kurtar' dedi. Ben de onu içeri çektim. Bunun üzerine Bilal Tanhan, ayağıma iki el ateş etti. Barın oraya gittiğimde de tehdit ediyordu. Ortağım aşağı inince Bilal Tanhan'ı sakinleştirmeye çalıştı ancak ona da defalarca ateş etti. Olay dışarı taşınca kasadan tabancamı aldım ve havaya ateş açtım. Sonrasında da bize ateş ettiler. A.K.'yi zorla götürmelerini engellemek istedim ve ayağımdan vuruldum.” dedi.

“ÇOK ALKOLLÜYDÜ”

Olayın ortasında kaldığını belirten A.K. ise, “Bilal Tanhan ve iki arkadaşı, çok alkollüydü. Bilal Tanhan, onunla gideceğimi söyledi. 'Bu mümkün değil' diye karşılık verdim. Ayağa kalkıp beni çekiştirmeye başladı. Yanındaki arkadaşlarından birinden silah istedi. Bu sırada patronlarımız beni içeriye aldı. Sonra silah seslerini duydum ve herkes kaçışmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Mustafa Yaşa, Bilal Tanhan ve Seyfettin Akgün ile olaya karışan çalışanlardan Yaşar Ş. adliyeye sevk edildi.

Adliyede Mustafa Yaşa, Bilal Tanhan ve Seyfettin Akgün tutuklandı, Yaşar Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler Mustafa Yaşa ve Seyfettin Akgün'ün avukatı Efe Alper, müvekkillerinin mekanlarını ve kendi vücut bütünlüklerini korumak adına ateş ettiğini, bunun 'meşru müdafaa' sınırlarında kaldığını belirtti.