- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de genç adam, asansörün altında kalarak can verdi
İzmir'de genç adam, asansörün altında kalarak can verdi
- İHA
- 12.03.2022 - 16:52
İzmir'in Bornova ilçesinde depremde aldığı hasar nedeniyle boşaltılan binaya, hurdacılık yaptığı öğrenilen Tarık Ergön (28), iki arkadaşıyla girdi.
Zemin kattaki apartman boşluğunda demir almaya çalışan Ergön, asansörün düşmesi sonucu altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ASANSÖRÜN ALTINDAN CESEDİ ÇIKARILDI
Olay anında hayatını kaybettiği belirlenen Ergön'ün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkartıldı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ARKADAŞLARI MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ
Öte yandan olay sırasında apartman dışında olduğunu söyleyen Ergön'ün arkadaşları S.E. ile G.E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
YAKINLARI ACI HABERLE KENDİNDEN GEÇTİ
Haberi alıp olay yerine gelen Ergön'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Önlem amacıyla bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.