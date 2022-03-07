Euro
15.56
-0.09%
Dolar
14.28
0.45%
Altın
911.47
1.36%
Borsa
1988
-0.15%
Bitcoin
550.913
-2.98%
BTXN Coin
37.33
-2.25%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    İzmir’de genç kadını eski sevgilisi darbetti

    Ayrılığı kabullenmeyen eski sevgilisi tarafından 3 saat boyunca darbedilen kadın, “Ölmekten korkuyorum” diyerek, yardım istedi.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de genç kadını eski sevgilisi darbetti

    İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Gamze Tümtürk (22), 3 senedir birlikte olduğu E.Y.'den (35), fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 gün önce ayrıldı.

    Aradan geçen süreçte, E.Y. tekrar barışmak istediğini söylese de Tümtürk bunu kabul etmedi.

    AÇIK UNUTULAN KAPIDAN GİRDİ

    Geçen cuma günü saat 06.00 sıralarında, iddiaya göre E.Y. eve geldi.

    Açık unutulan kapıdan giren E.Y., yatak odasında uyuyan Gamze Tümtürk'ün yanına gidip barışmak istediğini söyleyip, ona sarılmaya çalıştı.

    İddiaya göre Tümtürk bunu istemeyince, E.Y. bir anda genç kıza saldırdı.

    İzmir’de genç kadını eski sevgilisi darbetti #1

    SERBEST KALDI

    Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu.

    Olay günü polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    İzmir’de genç kadını eski sevgilisi darbetti #2

    “DÖVDÜKTEN SONRA, '2 SAAT UYUYALIM GİDECEĞİM' DEDİ”

    Olayı anlatan Gamze Tümtürk, olay günü kapıyı açık unuttuğunu ve sabaha karşı bir ses duyduğunu, dönüp baktığında E.Y.'nin başucunda olduğunu belirterek, “Bana benimle barışmak istediğini söyleyip, sarılmaya kalktı. Ben istemediğimi söyledim ve bana vurmaya başladı. Yumruk ve tekmelerle saldırdı. Ben yatak odasından kalkıp salona geldim ve yine vurmaya devam etti. Bir süre sonra bana, 'Uykusuzum, 2 saat uyuyalım ben gideceğim' dedi.

    İzmir’de genç kadını eski sevgilisi darbetti #3

     

    “KAFAMI, YÜZÜMÜ HER YERİMİ TEKMELEDİ”

    Ben de daha fazla şiddet göstermemesi için tamam dedim. Benim de çok ağrım vardı ve bu yüzden ben de uyumaya çalıştım. Bir anda beni kaldırıp, benimle birlikte olmak istediğini söyledi ve ben bunu kabul etmedim. Bunun üzerine beni daha fazla dövmeye başladı. En son çığlık atıp kaçtım ancak saçımdan tutup beni yere fırlattı. Kafamı, yüzümü her yerimi tekmeledi, yumruklar attı. Sonrasında ben sinir krizi geçirip çığlıklar atmaya başlayınca evi terk etti.” dedi.

    İzmir’de genç kadını eski sevgilisi darbetti #4

    “NEZARETTEN MESAJ ATTI”

    Genç kız, üç saat boyunca dayak yediğini ifade ederek, “Burnum kırıldı, gözlerim ve vücudumun birçok yeri morardı. Kafama çok darbe aldığım ve her yeri şiştiği için ilk korkum beyin kanaması geçirmekti. Çok ağır darbeler aldım. Ben bu evde ölebilirdim, gözü hiçbir şey görmüyordu. Bu yapılan şey öldürmeye teşebbüstür. Bana sürekli, 'Bu son günlerin seni öldüreceğim' diyor. Şikayet ettiğim gün bana, 'Nezaretteyim yanıma gel, ben seni çok seviyorum' şeklinde mesajlar attı. Bana saplantılı ve gerçekten ölmekten korkuyorum.

    İzmir’de genç kadını eski sevgilisi darbetti #5

    “ADALET YERİNİ BULSUN VE CEZASINI ÇEKSİN”

    Ben hastanede darp raporu alırken bile kız arkadaşıma, 'Tamam beni şikayet etsin ve içi rahat etsin. Ama gelsin nikahımızı kıyalım, sen şahidim ol' diye mesajlar atıyor. Normal psikolojideki bir insan böyle mesajlar atmaz. Ben daha kötü bir şekilde televizyona çıkmak istemiyorum, bu yüzden bunun peşine düşülmesini ve cezasını çekmesini istiyorum. Ne yaşadığımı ben biliyorum, gidişatım hiç iyi değil. Olaydan sonra psikolojim çok bozuldu, evde yalnız kalamaz hale geldim. Adalet yerini bulsun ve cezasını çeksin.” dedi.


    İlginizi Çekebilir

    Gönül Dağı gelecek hafta: Ramazan atı Yadigar'la vedalaşıp onu bozkıra saldı!
    Medya

    Gönül Dağı gelecek hafta: Ramazan atı Yadigar'la vedalaşıp onu bozkıra saldı!

    Survivor'da Yasin'in sözü Acun'u sinirlendirdi
    Medya

    Survivor'da Yasin'in sözü Acun'u sinirlendirdi

    Btc Kazanç Şifresini Ünlü İş Kadını Aslı D. Buldu!
    Btcrobo

    Btc Kazanç Şifresini Ünlü İş Kadını Aslı D. Buldu!

    Görüş Bildir