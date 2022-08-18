İzmir'de genç kadının katili için sokaklara ilan asıldı

İzmir'de genç kadının katili için sokaklara ilan asıldı

Boşanma aşamasındaki karısını iş yerinde vurarak öldüren katil zanlısının yakalanması adına, şehrin işlek caddelerine ilan astılar.

İzmir'in Konak ilçesinde 28 Temmuz günü bir kadın cinayeti daha yaşandı.

Mersinli Mahallesi'nde yaşanan olayda, Deniz Özarslan (36) isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın (31) çalıştığı iş yerine geldi.

Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı.

Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Talihsiz Ezgi'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Özarslan'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Koronavirüs testi pozitif çıktı, organları bağışlanamadı

Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Özarslan'ın bağışlanan organları alınamadı.

Genç kadın 11 Ağustos'ta yaşamını yitirdi

Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Özarslan, memleketi Urla'da kılınan cenaze namazının ardından Özbek Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katil için ilan asıldı

Deniz Özarslan'ın yakalanması için başlatılan soruşturma sürerken, Kadın Cinayetleri Platformu üyeleri de bir an önce bulunması amacıyla ilanlar bastırdı.

"Ezgi'nin katili nerede?"

Şehrin işlek noktalarına yapıştırılan ve Deniz Özarslan'ın fotoğrafının da bulunduğu ilanlara, 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan nerede?' yazıldı.

Acılı aile de Deniz Özarslan'ı görenlerin durumu polise bildirmesi talebinde bulundu.