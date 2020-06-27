İzmir'de genç kızı darp eden şahıs yakalandı

İzmir'de genç kızı darp eden şahıs yakalandı

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Bir genç kızı darp eden şüpheli polis ekiplerinin aramaları sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay İzmir'in Bayrakalı ilçesinde meydana geldi. Bir genç kızı sokak ortasında darp eden şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu şüphelinin H.K. olduğu tespit edildi.

H.K.'nin Menemen ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, harekete geçerek şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan H.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

H.K.'nin ifadesinde, kız arkadaşı H.K.'yle (16) kıskançlık nedeniyle tratıştıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından H.K., adliyeye sevk edildi.





KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi.

İzmir'de genç kızı darp eden şahıs yakalandı VİDEO