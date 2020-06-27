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    İzmir'de genç kızı darp eden şahıs yakalandı

    Bir genç kızı darp eden şüpheli polis ekiplerinin aramaları sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 27.06.2020 - 22:39
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    İzmir'de genç kızı darp eden şahıs yakalandı #1

    Olay İzmir'in Bayrakalı ilçesinde meydana geldi. Bir genç kızı sokak ortasında darp eden şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu şüphelinin H.K. olduğu tespit edildi.

    H.K.'nin Menemen ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, harekete geçerek şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan H.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    İzmir'de genç kızı darp eden şahıs yakalandı #2

    KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

    H.K.'nin ifadesinde, kız arkadaşı H.K.'yle (16) kıskançlık nedeniyle tratıştıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından H.K., adliyeye sevk edildi.

    İzmir'de genç kızı darp eden şahıs yakalandı #3

    KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

    Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi.

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi.

    İzmir'de genç kızı darp eden şahıs yakalandı VİDEO

    İzmir'de genç kızı darp eden şahıs yakalandı #4

    İzmir'de genç kızı darp eden şahıs yakalandı #5

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