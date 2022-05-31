İzmir'de genç kızı hayattan koparan kaza sürücüsü: Daha yavaş olabilirdim

5 kişilik kamyonetine 13 arkadaşını sığdırıp virajda kontrolü kaybeden araç sürücüsü 19 yaşındaki Selin'in ölümüne neden oldu. Şahıs, 'Bir miktar alkollüydüm, viraja daha yavaş girebilirdim' dedi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan olayda, 21 yaşındaki Eren Bodur yönetimindeki 35 HA 7705 plakalı çift kabinli kamyonet, kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bahçe kapsına çarpıp, takla attı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Genç kız kurtarılamadı

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette bulunan 19 yaşındaki Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiğini, Ahmet Aksüt (21), Nimet Gamze Akovalı (26), Zeynep Özgen (18), Duygu Yedigöller (21), Gökçe Melek (22), Berk Akovalı (25), Berk Özgen (18), Batuhan Ertan (22), Simay Eralp (21), Bensu Umar (19), Mert Günay (21) ile sürücü Eren Bodur'un yaralandığını belirledi.

Alkollü sürücü tahliye edildi

Yaralılar, çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kabakçı'nın cenazesi ise toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 0.67 promil alkollü kamyonet sürücüsü Bodur, tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Bodur, tahliye edildi. Bir süre cezaevinde kalan Bodur, tahliye edildi.

5 kişilik kamyonete 13 kişiyi bindirdi

Soruşturmanın ardından kaza sırasında alkollü olan ve 5 kişilik kamyonete 13 kişiyi bindiren Bodur hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' ve 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından dava açıldı.

Sanığın yargılanmasına dün İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Bodur'un yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Celsede ilk olarak sanığa söz verildi.

"Biraz daha yavaş gidebilirdim"

Viraja biraz hızlı girmiş olabileceğini söyleyen Bodur, "Selin ile çok yakın dostluğumuz vardı, iyi de anlaşıyorduk. Hala da vicdanen muhasebesini yapıyorum. Tedavi görüyorum. Pandemi sürecinde restoranlar kapalı olduğundan sandalyelerimizle sahilde oturup muhabbet ediyorduk. O gün de öyle yaptık. Ardından birisi 'Çorbacıya gidelim' deyince herkes bu fikre katıldı ve arabalara geçildi. Benim kamyonetin ön ve arka koltuğuna 3'er kişi, kasasına da 7 kişi bindi. Her şey çok ani bir şekilde gerçekleşti. Çorbamızı içtik ve kalktık. Dönüş yoluna geçtik. Hiçbir tehlike atlatmadan kazanın olduğu viraja geldik. Sanırım dönerken hızımı ayarlayamadım. Biraz daha yavaş gidebilirdim. Arabayı döndürdüm, arabanın sol arka tarafı köşedeki evin sürgülü kapısına çarptı. Çarptıktan sonra havalandı ve devrildi. Takla attık" dedi.

"Hızımı ayarlayamadım"

Kaza sırasında alkol etkisinde olmadığını savunan Bodur, "Emniyet kemerimi açıp arabanın içinden sürünerek kapıdan çıktım. Hemen 112'yi aradım. Ardından Gökçe'yi arabadan çıkardım. Ona yardım ettikten sonra olayın şokuyla bir köşede ağladım. Sonra jandarmayla ambulans geldi. Olay esnasında hızımın ne kadar olduğunu tam hatırlamıyorum ancak hızlı değildim. Ancak viraja girerken hızımı sanırım tam ayarlayamadım, biraz daha viraja yavaş girebilirdim.

"Alkolün etkisinde değildim"

Olay zamanında bir miktar alkollüydüm ancak üzerinden çok süre geçmişti. Alkolün etkisinde değildim, kendimdeydim. Benim arabaya binme fikri bir anda oluşan bir şeydi. Ben davet etmedim. Selin, arabanın arka kasasındaydı" ifadelerini kullandı.

"Kızımın içinde olduğu kaza sesini evimden duydum"

Bodur'un ardından Selin Kabakçı'nın annesi Gülsüm Gürsoy'a söz verildi. Gürsoy, "Kızımın içinde olduğu kazaya ilişkin sesi ben evimden duydum. Bunu daha sonradan anladım. Gecenin sessizliğinde o ses yankı yaptığı için duyabildim. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Selin'in babası Hakan Kabakcı da şikayetçi olduğunu belirtti.

Arkadaşları şikayetçi olmadı

Kazadan 11 kırıkla kurtulan Ahmet Aksüt, araca kendi isteğiyle bindiğini belirterek Bodur'dan şikayetçi olmadığını söyledi. Celsede söz verilen Mağdur Berk Özgen de Bodur'dan şikayetçi olmadığını söyledi.

"Sol el iki parmağım koptu"

Özgen, "Kazadan sonra ben yola savrulmuştum. Uyandığımda ikizim kasadaydı ve iki arkadaşım Duygu ve Selin'i yerde gördüm. Kalktım yanına gittim. Benim sol el iki parmağım koptu. Sanıktan şikayetçi değilim" dedi.

Duruşma ertelendi

Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Heyet, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerin devamına, dinlenmeyen mağdurların ve tanıkların dinlenmesine, kaza yerinde keşif yapılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.