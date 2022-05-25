İzmir'de genç kızın hayatını karartan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı

Ailesine sürpriz yapmak isteyen genç kız, ehliyetsiz sürücünün sebep olduğu kazada motosikletten fırladı. Genç kız 145 gündür yaşam savaşı verirken, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 31 Aralık 2021 tarihinde yaşanan olayda, ehliyetsiz sürücü, genç bir kızın makinelere bağlı yaşamasına neden oldu.

Ehliyetsiz sürücü İsa E'nin (26) kullandığı 35 BAP 500 plakalı otomobille, Sude Solak'ın kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen, 24 yaşındaki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı.

Otomobilin ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralanırken çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Motosiklet sürücüsü taburcu, arkadaşının durumu ağır

DHA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Solak ve Aldanoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Solak tedavisinin ardından taburcu olurken, beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu ise ilk müdahalenin ardından Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaklaşık 5 aydır makinelerle yaşıyor

Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu'nun 145 gündür tedavisi sürüyor.

Ailesine sürpriz için geldiği ortaya çıktı

Hemşirelik eğitimi aldığı ve mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun, yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği öğrenildi.

Ehliyetsiz sürücünün serbest bırakılmasına tepk

Kazadan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü İsa E., serbest bırakıldı. Çevresinde, enerjisi ve güler yüzüyle tanınan Aldanoğlu'nun yakınları, iyileşip, tekrar o eski günlerine dönmesini umutla beklediklerini söyledi.

"Aldığı nefes bile kendinin değil"

Dilara Aldanoğlu'nun annesi market işletmecisi Yasemin Aldanoğlu,"Canım yanıyor. Kızım günlerdir konuşamıyor, yürüyemiyor. Aldığı nefes bile kendinin değil. Oksijen destek cihazına bağlı. Tekrar bir beyin ameliyatına girecek. Doktorlar tıbben bir adım daha ileri gidebileceğini sanmıyor.

Bakım hastası olacağı söyleniyor

Bakım hastası olacağı yönünde öngörü var. Ancak 'Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Ben de umudumu kaybetmiyorum. Kızımın bilinci kapalı. Hiçbir şekilde tepki vermiyor. Bugün tedavi gördüğü bu hastanede stajını yapmıştı, diplomasını almıştı. Akademisyen olmak istiyordu. Başarılı bir öğrenci olduğu için okulunda akademisyen asistanı oldu." dedi.

"Doya doya sarılamadım"

Kızı Dilara'nın yılbaşı için 3 günlüğüne KKTC'den İzmir'e geldiğini belirten Yasemin Aldanoğlu, "Sarıldık. 'Sen eve çık ben geliyorum' dedi. ATM'ye gidiyormuş. 5 dakika kadar sonra kaza oldu. Doya doya sarılamadım koklayamadım kızımı. Şimdi de enfeksiyon geçmesin diye sarılamıyorum, koklayamıyorum." dedi.

"Tutuklu yargılansın, içimdeki yangın belki soğur"

Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün serbest bırakıldığını hatırlatan anne Aldanoğlu, "Tutuklu yargılanmasını istiyorum. İçimdeki yangın hiçbir türlü geçmez ama belki soğur. Kızım bu haldeyken sürücünün serbest kalması beni yaralıyor.

"Hayat bizim için karardı"

Alkollü veya ehliyetsiz direksiyon başına geçmesinler. Gözlerini yoldan ayırmasınlar, dikkat etsinler. Kızımın kolu, kanadı kırıldı. Kendi nefesi bile yok. Maddi manevi zor duruma düştük, yıprandık. Hayat, bizim için karardı."