Petrol
112.08
1.26%
Euro
17.4031
0.62%
Dolar
16.3049
1.43%
Altın
973.43
0.74%
Borsa
2395
0.00%
Bitcoin
486.243
1.97%
BTXN Coin
13.40
-2.47%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    İzmir'de genç kızın hayatını karartan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı

    Ailesine sürpriz yapmak isteyen genç kız, ehliyetsiz sürücünün sebep olduğu kazada motosikletten fırladı. Genç kız 145 gündür yaşam savaşı verirken, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterildi.
    • 25.05.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 13:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de genç kızın hayatını karartan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı

    İzmir'in Bornova ilçesinde 31 Aralık 2021 tarihinde yaşanan olayda, ehliyetsiz sürücü, genç bir kızın makinelere bağlı yaşamasına neden oldu.

    Ehliyetsiz sürücü İsa E'nin (26) kullandığı 35 BAP 500 plakalı otomobille, Sude Solak'ın kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen, 24 yaşındaki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı.

    Otomobilin ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralanırken çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Motosiklet sürücüsü taburcu, arkadaşının durumu ağır

    DHA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Solak ve Aldanoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Solak tedavisinin ardından taburcu olurken, beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu ise ilk müdahalenin ardından  Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    İzmir de genç kızın hayatını karartan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı #1

    Yaklaşık 5 aydır makinelerle yaşıyor

    Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu'nun 145 gündür tedavisi sürüyor.

    Ailesine sürpriz için geldiği ortaya çıktı

    Hemşirelik eğitimi aldığı ve mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun, yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği öğrenildi.

    Ehliyetsiz sürücünün serbest bırakılmasına tepk

    Kazadan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü İsa E., serbest bırakıldı. Çevresinde, enerjisi ve güler yüzüyle tanınan Aldanoğlu'nun yakınları, iyileşip, tekrar o eski günlerine dönmesini umutla beklediklerini söyledi.

    İzmir de genç kızın hayatını karartan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı #2

    "Aldığı nefes bile kendinin değil"

    Dilara Aldanoğlu'nun annesi market işletmecisi Yasemin Aldanoğlu,"Canım yanıyor. Kızım günlerdir konuşamıyor, yürüyemiyor. Aldığı nefes bile kendinin değil. Oksijen destek cihazına bağlı. Tekrar bir beyin ameliyatına girecek. Doktorlar tıbben bir adım daha ileri gidebileceğini sanmıyor.

    Bakım hastası olacağı söyleniyor

    Bakım hastası olacağı yönünde öngörü var. Ancak 'Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Ben de umudumu kaybetmiyorum. Kızımın bilinci kapalı. Hiçbir şekilde tepki vermiyor. Bugün tedavi gördüğü bu hastanede stajını yapmıştı, diplomasını almıştı. Akademisyen olmak istiyordu. Başarılı bir öğrenci olduğu için okulunda akademisyen asistanı oldu." dedi.

    İzmir de genç kızın hayatını karartan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı #3

    "Doya doya sarılamadım"

    Kızı Dilara'nın yılbaşı için 3 günlüğüne KKTC'den İzmir'e geldiğini belirten Yasemin Aldanoğlu, "Sarıldık. 'Sen eve çık ben geliyorum' dedi. ATM'ye gidiyormuş. 5 dakika kadar sonra kaza oldu. Doya doya sarılamadım koklayamadım kızımı. Şimdi de enfeksiyon geçmesin diye sarılamıyorum, koklayamıyorum." dedi.

    "Tutuklu yargılansın, içimdeki yangın belki soğur"

    Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün serbest bırakıldığını hatırlatan anne Aldanoğlu, "Tutuklu yargılanmasını istiyorum. İçimdeki yangın hiçbir türlü geçmez ama belki soğur. Kızım bu haldeyken sürücünün serbest kalması beni yaralıyor.

    "Hayat bizim için karardı"

    Alkollü veya ehliyetsiz direksiyon başına geçmesinler. Gözlerini yoldan ayırmasınlar, dikkat etsinler. Kızımın kolu, kanadı kırıldı. Kendi nefesi bile yok. Maddi manevi zor duruma düştük, yıprandık. Hayat, bizim için karardı."

    İzmir de genç kızın hayatını karartan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı #4

    İzmir de genç kızın hayatını karartan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı #5

    İzmir de genç kızın hayatını karartan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı #6


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    24 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş coştu!
    Medya

    24 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş coştu!

    Koronavirüs aşısının 5'inci dozunu tavsiye ettiler
    Dünya

    Koronavirüs aşısının 5'inci dozunu tavsiye ettiler

    Görüş Bildir