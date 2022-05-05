İzmir’de genç sporcu motosikletiyle traktöre çarptı, hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle traktöre çarpan 13 yaşındaki bilek güreşi sporcusu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Sahil Siteleri yolunda motosikleti ile seyir halinde olan Okul Sporları Yıldız Erkekler İzmir İl müsabakalarında bilek güreşi şampiyonu Mehmetcan Coşkun (13), traktöre çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmetcan Coşkun'un cansız bedeni, morga kaldırıldı.

İzmir'i temsil etmeye hazırlanıyordu

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Mehmetcan Coşkun'un, Dikili Salihler 80.Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olduğu ve İzmir'i Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil etmeye hazırlandığı öğrenildi.

“Gelecek vadediyordu”

Sporcunun antrenörü ve aynı zamanda 80. Yıl Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Muhlis İlter, “Başarılı bir sporcuydu, gelecek vadediyordu. Kötü haberi aldığımızda yıkıldık. Çok üzgünüz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

Defnedildi

Mehmetcan Coşkun'un cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salihler köyü mezarlığına defnedildi.

İHA’da yer alan habere göre kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.