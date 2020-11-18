İzmir’de genç sürücü, takla atan aracın altında kalarak can verdi

Otomobilin takla atması sonucu savrulduğu aracın altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İzmir Kuzey Ege Otoyolu Aliağa çıkışındaki bağlantı yolunda Emre Çoban (26) yönetimindeki 34 NK 9915 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kaza sırasında sürücü, savrulan aracın altında kaldı.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.