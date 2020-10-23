İzmir'de gençlik aşısı hastanelik etti

İzmir'deki bir güzellik merkezinde, yüzünü nemlendirmek isterken uygulanan ‘gençlik aşısı’ nedeniyle hastanelik olduğunu ileri süren Seline Ferah Çalışkan, suç duyurusunda bulundu.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir güzellik merkezi ile sosyal medya hesabından iletişim kuran 24 yaşındaki Seline Ferah Çalışkan, ‘gençlik aşısı ‘adı altında yüzünü nemlendirmek için yapılan uygulama sonucu hastanelik oldu.

Yüzünde çok sayıda yara oluşan genç kadın, tedavisinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"YAN ETKİLERİNİ SÖYLEMEDİLER"

Başından geçen talihsiz olayı anlatan Çalışkan, “Yaz döneminde yoğun bir tempoda geçirdim, cildimin yorulduğunu düşündüm. İzmir’de 2,5 hafta önce bir güzellik merkezine gittim. Cildimin nem kazanması için ‘gençlik aşısı’ denilen bir işlem yapabileceklerini söylediler. Kabul ettim. Ama yan etkilerini hiçbir şekilde söylemediler. Astım hastası olduğumu ve alerjimin olduğunu belirtim. Ancak, sıkıntı olmayacağını söylediler. Gençlik aşısını yaptırdığım günün gecesinde fenalaştım, hastaneye kaldırıldım.” dedi.

"NEFES ALAMADIM"

Uygulama sonrasında yüzünün şiştiğini ifade eden Çalışkan, “Yüzüm komple şişti, nefesim daraldı. Uzunca bir süre nefes alamadım. Tüm gece hastanede kaldım. Sonrasında ise doktor doktor gezdim. Halen de tedavi görüyorum. Antibiyotik kullanıp, kortizon alıyorum. Doktorlar kontrol etti, boynumda kistler olduğunu söyledi. Bunların geçmesinin aylar sürebileceği veya hiç geçmeyebileceğini belirttiler. Yaşadıklarımdan sonra suç duyurusunda bulunduk. Avukatım konuyu takip ediyor.” diye konuştu.

"GENÇLİK AŞISI ADI ALTINDA BİR UYGULAMA YAPTIRDIM"

Gittiği güzellik merkezini önceden bilmediğini belirten Çalışkan, “Sadece sosyal medya hesaplarından görüştüm. Sonrasında gidip, bilgi aldım. Ardından bir arkadaşıma danıştım o da tavsiye de bulundu. Bunun üzerine iyi olacağını düşünerek yüzüm için ‘gençlik aşısı’ adı altında bir uygulama yaptırdım ama sonuç iyi olmadı. Çünkü her kadın güzel olmak ister, her kadın güzel olmayı da hak ediyor. Ben 24 yaşındayım, gençleşmek için değil, bu uygulamayı yüzümü nemlendirmesi için yaptırdım ancak başıma böyle bir şey geldi.” diye konuştu.

İzmir'de gençlik aşısı hastanelik etti VİDEO

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Genç Kadının Avukatı Bahar Yıldırım ise şöyle konuştu: “Hukuki süreç ile araştırmalar başlayacaktır. Kadın haklarının korunması için güzellik uğruna daha fazla kadının mağdur edilmesini istemiyoruz. Seline Hanım'ın başına gelen bu talihsiz olayın tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Amacımız Seline Hanım'ın mağduriyetinin bir nebze de olsa giderilmesi, hafifletilmesidir. Tabii ki bu sürecin takipçisi olacağız sonuna kadar, aynı zamanda toplum bilincinin de artmasını istiyoruz. Müvekkilime gençlik aşısı denilerek bu işlem yapılmış. Uygulamanın adı her ne kadar gençlik aşısı olsa da yani bunu gençleştirmek için değil, müvekkilim cildini tazelemek için yaptırmış, karşı taraf bu şekilde bir öneride bulunmuş. Cildinin nemlenmesini istiyor. Karşı tarafın bununla ilgili bilgisi var, bu işlemi müvekkilime önermişler. Burada amaç gençleşmek değildir. Zaten 24 yaşındadır müvekkilim inşallah elde edeceğimiz sonuç örnek olur, toplumuza iyi bir netice elde etmeyi bekliyoruz. Karşı tarafın bir kusuru varsa cezalandırılmasını istiyoruz. Kim haklı kim haksız dava sürecinde belli olacaktır. Yargı sürecinin sonuçlanmasını bekleyeceğiz."













