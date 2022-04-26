Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 7401 Sokak'taki geri dönüşüm fabrikasının naylon ve kağıt atıkların bulunduğu depo kısmında, belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görüldü.

13 ekiple yangına müdahale sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 13 ekibiyle yangına müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çevredeki ilçe belediyelerden itfaiye aracı talep edildi.

Öte yandan polise ait TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) ve kurumlara ait iş makineleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı ViDEO





























