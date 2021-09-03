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- İzmir'de geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salları içerisinde toplam 13 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
- İHA
- 03.09.2021 - 17:51
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı tespit edilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.