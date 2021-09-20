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- İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı
İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı
- DHA
- 20.09.2021 - 15:53
- Güncelleme : 20.09.2021 - 16:25
İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı İhsan Alyanak Mahallesi 4971 Sokak'ta, saat 18.00 sıralarında kamyoneti ile geri manevra yapan Mehmet Sıddık Kırca, yolda bulunan 5 yaşındaki Ali Y.'yi fark edemedi.
Kamyonet sürücüsü Kırca, küçük çocuğa çarparak altına aldı.
VATANDAŞLAR BAĞIRINCA FARK ETTİ
Çevredeki vatandaşlarının bağırmaları üzerine durumu fark eden Kırca, kamyoneti durdurdu.
Kaza anları saniye saniye bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Ali Y., ailesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı ViDEO
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Tedaviye alınan Ali Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.
"TORUNUMU KAMYONETİN TEKERLEKLERİNİN ALTINDA BULDUM"
Çocuğun dedesi Sevdin Yılmaz, çığlık sesleri üzerine evden dışarı çıktığını belirterek, "Torunumu kamyonetin tekerleklerinin altında buldum, hemen kendi aracımızla hastaneye götürdük. Sürücü hakkında şikayetçi olduk." dedi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.