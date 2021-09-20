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    İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı

    Karabağlar ilçesi Alyanak Mahallesi’nde kamyonetiyle geri manevra yapan Mehmet Sıddık Kırca, 5 yaşındaki Ali Y.’ye çarparak altına aldı. Kaza anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 16:25
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    İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı

    İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı İhsan Alyanak Mahallesi 4971 Sokak'ta, saat 18.00 sıralarında kamyoneti ile geri manevra yapan Mehmet Sıddık Kırca, yolda bulunan 5 yaşındaki Ali Y.'yi fark edemedi.

    Kamyonet sürücüsü Kırca, küçük çocuğa çarparak altına aldı.

    VATANDAŞLAR BAĞIRINCA FARK ETTİ

    Çevredeki vatandaşlarının bağırmaları üzerine durumu fark eden Kırca, kamyoneti durdurdu.

    Kaza anları saniye saniye bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ali Y., ailesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı ViDEO

    İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı #1

    VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

    Tedaviye alınan Ali Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

    "TORUNUMU KAMYONETİN TEKERLEKLERİNİN ALTINDA BULDUM"

    Çocuğun dedesi Sevdin Yılmaz, çığlık sesleri üzerine evden dışarı çıktığını belirterek, "Torunumu kamyonetin tekerleklerinin altında buldum, hemen kendi aracımızla hastaneye götürdük. Sürücü hakkında şikayetçi olduk." dedi.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı #2

    İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı #3

    İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı #4

    İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı #5

    İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı #6

    İzmir’de geri manevra yapan kamyonet, 5 yaşındaki çocuğu altına aldı #7

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