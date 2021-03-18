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İzmir’de girdiği evi soymaya çalışırken yakalanan hırsız, kan döktü

İzmir’de girdiği evi soymaya çalışırken yakalanan hırsız, kan döktü

Evin sahibi tarafından fark edilen iki hırsız ile ev sahibi ve oğlu arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede ev sahibi bıçaklanırken, şüphelilerden biri kaçtı diğeri yakalandı.