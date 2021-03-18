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- İzmir’de girdiği evi soymaya çalışırken yakalanan hırsız, kan döktü
İzmir’de girdiği evi soymaya çalışırken yakalanan hırsız, kan döktü
- İHA
- 18.03.2021 - 07:36
- Güncelleme : 18.03.2021 - 07:40
İzmir’in Konak ilçesi Göztepe Mahallesi 107 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın birinci katına hırsızlık yapmak için giren 2 hırsız, evin odalarını tek tek gezmeye başladı.
Bu esnada hırsızları fark eden ev sahibi Muhammet A. (45) ve oğlu ile hırsızlar arasında arbede çıktı.
Arbede esnasında Muhammet A. (45), hırsız Diyar K., tarafından karın bölgesinden bıçaklandı.
Diğer hırsız ise hızla kaçtı.
YAKALAYIP, POLİSE TESLİM ETTİLER
Ev halkı tarafından durum, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.
Ev sahipleri tarafından yakalanan Diyar K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Muhammet A., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı ev sahibinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
KAÇAN DİĞER HIRSIZ ARANIYOR
Öte yandan, Diyar K., polis ekiplerince karakola götürülürken, kaçan diğer hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.