İzmir'de göçmen teknesi battı: 2 ölü

Urla ilçesi açıklarında içerisinde 26 kaçak göçmenin bulunduğu tekne, karaya yakın bölgede battı. 24 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 kişi ise boğularak can verdi.

İzmir’de Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde 26 göçmenin bulunduğu bir tekne karaya yakın bir bölgede battı.

YÜZEREK KURTULAN İKİ GÖÇMEN YARDIM İSTEDİ

Yüzerek karaya çıkan 2 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bilgi vererek yardım istedi.

Bunun üzerine, bölgeye 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, facianın eşiğinden dönüldü.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Denizde yaşam mücadelesi veren 24 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

KURTARILAN 24 GÖÇMEN, GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

2 göçmenin cenazesi Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Kurtarılan 24 göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.