- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de göçmen teknesi battı: 2 ölü
İzmir'de göçmen teknesi battı: 2 ölü
Urla ilçesi açıklarında içerisinde 26 kaçak göçmenin bulunduğu tekne, karaya yakın bölgede battı. 24 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 kişi ise boğularak can verdi.
- DHA
- 29.12.2021 - 02:32
İzmir’de Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde 26 göçmenin bulunduğu bir tekne karaya yakın bir bölgede battı.
YÜZEREK KURTULAN İKİ GÖÇMEN YARDIM İSTEDİ
Yüzerek karaya çıkan 2 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bilgi vererek yardım istedi.
Bunun üzerine, bölgeye 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, facianın eşiğinden dönüldü.
2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Denizde yaşam mücadelesi veren 24 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
KURTARILAN 24 GÖÇMEN, GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ
2 göçmenin cenazesi Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Kurtarılan 24 göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.