Euro
13.4447
0.44%
Dolar
11.8840
0.53%
Altın
689.9210
0.51%
Borsa
1,850.48
-2.46%
Bitcoin
583.097
-1.17%
BTXN Coin
36.96
0.84%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    İzmir'de göçmen teknesi battı: 2 ölü

    İzmir'de göçmen teknesi battı: 2 ölü

    Urla ilçesi açıklarında içerisinde 26 kaçak göçmenin bulunduğu tekne, karaya yakın bölgede battı. 24 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 kişi ise boğularak can verdi.
    • DHA
    • 29.12.2021 - 02:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir’de Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde 26 göçmenin bulunduğu bir tekne karaya yakın bir bölgede battı.

    YÜZEREK KURTULAN İKİ GÖÇMEN YARDIM İSTEDİ

    Yüzerek karaya çıkan 2 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bilgi vererek yardım istedi.

    Bunun üzerine, bölgeye 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, facianın eşiğinden dönüldü.

    İzmir de göçmen teknesi battı: 2 ölü #1

    2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Denizde yaşam mücadelesi veren 24 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

    İzmir de göçmen teknesi battı: 2 ölü #2

    KURTARILAN 24 GÖÇMEN, GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

    2 göçmenin cenazesi Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Kurtarılan 24 göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    İzmir de göçmen teknesi battı: 2 ölü #3

    İzmir de göçmen teknesi battı: 2 ölü #4

     

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir