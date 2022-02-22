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    İzmir'de gölde bulunan kadın cesedinin kimliği ortaya çıktı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde gölde bulunan kadın cesedinin 42 yaşındaki Yıldız Gülden'e ait olduğu belirlendi.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 23:26
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    İzmir'de gölde bulunan kadın cesedinin kimliği ortaya çıktı

    İzmir'de dün öğle saatlerinde ilçede bulunan Gölcük Gölü kıyısında bir kadın cesedi bulunmuştu.

    Piknik yapmak için göl kıyısına giden vatandaşlar, suda hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KİMLİĞİ BELLİ DEĞİLDİ

    Jandarma tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, boğulma sonucu öldüğü öne sürülen kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

    Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    İzmir de gölde bulunan kadın cesedinin kimliği ortaya çıktı #1

    YAPILAN ARAŞTIRMA SONUCU KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

    Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde gölde bulunan kadın cesedinin Yıldız Gülden'e (42) ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    İzmir de gölde bulunan kadın cesedinin kimliği ortaya çıktı #2

    İzmir de gölde bulunan kadın cesedinin kimliği ortaya çıktı #3


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